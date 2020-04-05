عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 5 ابريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

التيار :

مدير الموارد المعدنية السابق : تهريب الذهب يتم بعلم الجهات الرسمية

الحركة الشعبية تطالب بمناصب سيادية و٥ وزراء

٥ وفيات وسط الجالية السودانية في نيويورك

مسؤولة حكومية : إغلاق الخرطوم لأسبوع يحتاج إلى ٢_ ٤ مليارات

اليوم التالي :

المدير السابق لشركة الموارد المعدنية : شركات هربت ٢٥٠ كيلو من الذهب

الصحة : ارتفاع حالات الإشتباه بكورنا إلى ١٥١ حالة

١٢٠٠ جنيه سعر أسطوانة الغاز في كسلا والقضارف

الانتباهة :

أحيلت للمحكمة بلاغات ثراء حرام واستغلال نفوذ ضد وزراء سابقين

١٥١ حالة اشتباه بكورنا

لجنة لتحديد التكلفة المالية لإغلاق البلاد لمنع تفشي الفيروس

شح في السلع الغذائية المطروحة بأسواق الخرطوم

الحكومة : إغلاق الخرطوم وحدها لأسبوع يحتاج إلى مابين 2_ 4 مليارات جنيه

اعتقال طالب لجوء سوداني قتل شخص وأصاب آخرين طعنا في فرنسا

الجريدة :

تجمع المهنيين يشرع في مقاضاة مدراء الأراضي المقالين من لجنة التمكين

إرتفاع عدد حالات الإشتباه بكورنا إلى ١٥١ حالة

زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية

السوداني :

الحكومة : أموال المعاشين لن تدفع لتعويضات المدمرة كول

١١ حالة اشتباه جديدة بكورنا واجلاء ١١ سائحا ألمانيا من بورتسودان

تأخر نتائج معلمية يعطل توزيع دواء ب ١٥ مليون دولار

السوداني الدولية :

بدء إجراءات مصادرة مئات الأراضي الحكومية من نافذون

مليار جنيه من معدني جنوب كردفان دعما لمبادرة حمدوك

حملات لتعقيم الأسواق وأماكن التجمعات بالخرطوم

إرتفاع أسعار البصل والفحم إلى الضعف

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حكايات :

محمد الفكي : طرح وظائف الكيزان الشاغرة للمنافسة

صلاح مناع: إزالة التمكين لا علاقة لها بملء الوظائف

٢٤ أبريل الجاري اول ايام رمضان المبارك

وصول أول جثمان لضحية كورونا من لندن

طرح وظائف الشاغرة من إزالة التمكين لمنافسة عامة

سوداني يقتل شخصين ويصيب آخرين في فرنسا

عقد مؤتمر المانحين إلكترونيا حال استمرار كورونا

إغلاق أندية المشاهدة بأسواق التعدين في نهر النيل

أخبار اليوم :

الصحة : ارتفاع حالات الاشتباه بكورونا إلى 151 حالة ولا إصابات جديدة.

«القومة للسودان» تحصد تجاوبا لافتا وتبرعات مليارية تصل الحملة.

جهاز المخابرات يدفع باكثر من 300 فرد من عناصره لتأمين عمليات حصاد القمح.

الحكومة المصريه تعلن رسميا التشغيل الفعلى لخط الربط الكهربائى بين مصر والسودان.

القوي المدنية المناهضة لمخاطر سد النهضة تعلن رفضها لتصريح رئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة.

الصيحة :

نقيب الأطباء : نتوقع زيادة حالات كورونا

ويتواصل العطاء القومة للسودان المغتربون يتأهبون

٣٠٠ عنصر من المخابرات لتأمين حصاد القمح

اتهامات ل جهات بالتسبب في أزمة الغاز

إعلان نتيجة الأساس بنهر النيل بدون جمهور

إضراب للعاملين بالري اليوم

المواكب :

السلطات تتحسب لمخطط انقلابي في ٦ أبريل

الجيش يخضع الاتفاقيات العسكرية مع روسيا للمراجعة

المالية : خصصنا ٣٠٠ ألف طن قمح منتج محليا المطاحن

وزير الصحة يستقبل جثمان الطبيب المتوفى بلندن

حمدوك إلى القاهرة الثلاثاء

الشيوعي المكون العسكري اختطف ملف السلام.

المخابرات العامة تدفع ب ٣٠٠ عنصر لتأمين حصاد القمح

الوطن :

قوى مدنية تطالب الحكومة باتخاذ موقف واضح تجاه سد النهضة

“الدعوة الإسلامية” : الأعمال الإنسانية لا تحاكم سياسياً

آخر لحظة :

الحكومة تدرس إغلاق البلاد

في اليوم الثاني .. (100) مليون حصاد (القومة للسودان)

شح في السلع ونشر قوات لتأمين حصاد القمح

اعتقال طالب لجوء سوداني قتل شخصين بفرنسا

العالقون بمصر :(الحكومة ماشغالة بينا)

مخابز تستبق إعلان تطبيق أسعار وأوزان الخبز