التفاصيل الحزينة لمقتل مؤذن مسجد بالسكين

التاريخ: 04-أبريل-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة سجل أحد المتهمين بقتل المؤذن فضل النبي الزين بالثورة غرب الحارة 53 اعترافاً قضائياً بارتكابه للجريمة. وبعد ما تمكنت شعبة المباحث بقسم غرب الحارات الحارة 29 برئاسة النقيب محجوب حامد والمساعد شرطة تيراب أحمد من القاء القبض على المتهمين الوالد وابنه وبحوزتهم أداة الجريمة (السيف)، عندها سجل الابن المتهم اعترافاً قضائياً بإرتكابه للجريمة. Advertisements وتشير الوقائع الحزينة بحسب صحيفة الدار، إلى نشوب خلاف بين أبناء المؤذن القتيل مع أبناء المتهم وهم جيران وحينما تحرك المؤذن للمسجد للأذان لصلاة العشاء اعترض طريقه الوالد المتهم وابنه، وقام الأخير بضربه عدة ضربات بالسيف في رأسه مما أدى لمقتله في الحال، وقد استنكر كل المواطنين بالمنطقة الجريمة، وفي موكب حزين تم تشييع جثمان المؤذن لمثواه الأخير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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