ماكينة تصيب صبي بمناطق التعدين العشوائي

التاريخ: 04-أبريل-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة تعرض الشاب عادل الهادي لإصابة في القدم بواسطة وابور بمناطق التعدين مما أدى لحدوث جرح كبير في الرجل، ولم تصب الرجل بكسور حسب صور الأشعة. Advertisements وبحسب صحيفة الدار، تم نقل الشاب بعربة خاصة لمستشفى بحري وحدة الإصابات والطوارئ، وقام جميع أفراد أسرته بالوقوف معه، فيما قام الأطباء ببحري بعمل اللازم تجاه الشاب المصاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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