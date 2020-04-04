متهمون يعتدون على منقب ذهب وينهبونه

التاريخ: 04-أبريل-2020
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استقر الشاب الأمين آدم مع أسرته بسوبا بعد عودته من مناطق التعدين عن الذهب وفي حوالي الساعة العاشرة مساء بينما كان الشاب في طريقه للمنزل اعترض طريقه (5) متهمين وهم يحملون السواطير والسكاكين وقد حاول الشاب أن يتفاداهم لأنه كان يحمل في تلك اللحظة مبلغ مالي كبير ولكن المتهمين اعتدوا عليه بعدد من الطعنات على بطنه ونهبوا المبلغ المالي منه ولاذوا بالفرار.
وفور إبلاغ الشرطة دائرة الاختصاص بحسب صحيفة الدار، تحرك أفرادها وقاموا بعمل اللازم ونقل المصاب للمستشفى وتم إدخاله غرفة العمليات لإيقاف النزيف، وقد ناشد أحد أقرباء المصاب شعبة مباحث ولاية الخرطوم القبض على المتهمين واسترجاع المبلغ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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