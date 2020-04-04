الفكي يساهَم لحملة (القومة للسودان) ويدعو الجميع للمساهمة

التاريخ: 04-أبريل-2020
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أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، اليوم “السبت”، عن مساهمته بمبلغ (10) الف جنيه لحملة رئيس الوزراء (القومة للسودان).
و دعا الفكي خلال تسجيل “فيديو” بثه على حسابه في تطبيق “تويتر” بحسب موقع السوداني، دعا جميع أفراد الشعب للانضمام لحملة رئيس الوزراء (القومة للسودان)، مطالباً كل متبرع أن يذكر الحلم الذي يتمنى أن يراه في السودان.
وقال الفكي إن السودانيين بنوا وطنهم عبر الحملات الشعبية على امتداد التاريخ، وأضاف عضو السيادي ”أدعوا أي شخص أن يعلن مبلغه ويذكر الحلم الذي يتمنى أن يراه في وطننا السودان”.
و في السياق قال الفكي “أنا أتمنى أن أرى بورصة للذهب ومصفاة للذهب حتى نتمكن من تسويقه بالصورة المثلى باعتبارنا أكبر منتجين”، وأضاف أتمنى أن يقام (مسلخ) حديث و(مدبغ) آلي في جنوب دارفور حتى نعبر من الحرب للانتاج”، وتابع “أتمنى أيضاً أن أرى مصنعاً لبلورة الصمغ العربي في مناطق الإنتاج الكبرى بشمال كردفان”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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