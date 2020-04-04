حملة تثقيف للأئمة والمؤذنين وتعقيم المساجد بجبل الأولياء

انطلقت اليوم بمحلية جبل الأولياء حملة تعقيم مساجد المحلية بمجمع الصفا الإسلامي والتي استهدفت أكثر من خمسين من الأئمة والمؤذنين بالتثقيف الصحي والشرعي، وتم خلالها توزيع المعقمات والمنظفات.
وأعلن معتمد محلية جبل أولياء اللواء ركن حسام الدين محمد الأمين لدى مخاطبته الأئمة والمؤذنين ضمن فعاليات الحملة بحسب (سونا)، أعلن عن تكوين لجنة عليا لدرء مخاطر جائحة كورونا، تصطحب جهود كافة الجهات المختصة وذات الصلة. وشدد على ضرورة الأخذ بالأسباب في مكافحة فايروس كورونا، خاصة فيما يلي تقديم النصح والإرشاد للمواطنين حول أهمية النظافة ودورها في الوقاية من الإصابة بالمرض، مؤكدا استعداد المحلية والتعاون مع كل الإدارات المعنية لمكافحة الجائحة.
من جهته أشاد مسؤول الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة علي أبوسن بالجهود التى تبذلها الجهات المعنية بالصحة واشار لتنوير الأئمة والمؤذنين حول الحكم الشرعي وكيفية التعامل مع الفايروس بإصدار منشورات تم توزيعها لهم.
من جانبه شدد ممثل وزارة الإرشاد والأوقاف الأستاذ آدم ماهل يوسف على ضرورة تضافر الجهود وتكاتف الجميع لتبصير جموع المصلين والمواطنين بطرق درء جائحة كورونا، لافتاً إلى أهمية دور الرسالة المسجدية في توعية المجتمع، باعتبار أن المساجد أولى المؤسسات المهتمة بإدارة شؤون الحياة وقضايا المجتمع كافة، ممتدحاً الشراكة بين مكونات الصحة والإرشاد.
وشدد أمين مجلس الدعوة والإرشاد بالمحلية خوجلي محمد على ضرورة مراعاة الميسورين والخيرين لأوضاع أصحاب المهن التي تعمل برزق اليوم وتقديم المساعدات لهم، لتجنب التداعيات الاقتصادية المترتبة على الحظر وحتى لا تتأثر هذه الشرائح سلبا، لافتا الى أن الحظر اقتضته دواعي السلامة العامة للمواطنين، ودعا خوجلى الخيرين والمنظات إلى دعم الأئمة والمؤذنين، باعتبار أن معظمهم من المتعففين عن السؤال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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