مسؤول مصرفي لمصادر: اختراق النظام المصرفي (إشاعة)

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قال مصدر مسؤول بالقطاع المصرفي لمصادر، إن الحديث عن اختراق النظام المصرفي لبنك السودان المركزي، واختفاء (10) مليارات جنيه من حساب مبادرة (القومة للسودان) شائعة مغرضة من معارضي الحملة.

وبحسب موقع السوداني، أكد المصدر أن معظم الأموال لا تزال موجودة في البنوك التجارية، وليس حساب بنك السودان، موضحاً أن الأموال ستحول صباح الأحد وأنها تأخرت بسبب العطلة الأسبوعية، وأن الحملة بدأت مساء الخميس بعد إغلاق المصارف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)