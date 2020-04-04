بابكر سلك يكتب : انتشار لا انحسار والقومة ليك يا وطني

] كورونا تدخل مرحلة جديدة

] مرحلة انتشار وليست مرحلة انحسار

] ونحنا ناس النيل ده كان فاض بجهجهنا

] فما بالك من فايروس يدخل في نفسنا ده

] وبرغم كل الظروف التي نعيشها

] وبرغم الكفاف ورزق اليوم البقى يجي كل تلاتة يوم

] الا ان كل ذلك لا يشكل مبرراً مقنعاً لعدم اخذ التحوطات اللازمة والمبالغ فيها لعدم انتشار هذا الداء الذي يشكل وباءً ووبالاً لا قبل لنا به

] بالذات ونحن في امس الحاجة لاي سوداني ليشارك في مسيرة نهضة الوطن في هذه المرحلة

] كورونا ما بتكتل بكتل اهمال الزول كما جاء في تلك الاهزوجة

] ايها الناس

] نتحمل ونضغط على انفسنا برغم ضغوط الظروف علينا لنتحاشى انتشار ذلك الوباء بيننا

] نسأل الله العافية لمواطن مسحوق ولوطن لن تجمله مساحيق الشعارات وطاعم العبارات

] المهم

] قال لي احدهم ان الحبيب مزمل وجه لي سؤال عن الاسباب التي استندت عليها انا عندما قلت بان شكوى كاس ستخسر

] ولاني لم اطالع ذلك العمود ساحتفظ بالرد الى ما بعد الاطلاع

] وللمعلومية انا قلت ذلك في قروب مريخي للمصلحة المريخية ولم افصح به في العمود

] برغم ان العمود كان يساند الشكوى لمصلحة المريخ ايضاً

] ولكن طالما الناس تريد الاسباب بالعمود

] يبقى سمعاً وطاعة يا ناس

] بس اتأكد اول من العمود

] وقيل ان حديثاً مشابهاً تناول موضوع كاس السد

] شخصياً برضو عرفت تلك المعلومة من ذلك المؤتمر الصحفي

] ايضاً سارد بكل شفافية على ذلك بعد الاطلاع

] وساتناول موضوع عقد حوض السباحة

] فما عارف الاخ مزمز وجهة نظرو شنو في عقد استثمار طرفه نادي المريخ ويقام على ارض المريخ دون تفويض ودون الافصاح عن اسم من وقع العقد بالانابة عن المريخ بل دون الافصاح عن اسم وصفة من وقع نيابة عن الشركة وماهي صفته

] وماعارف الحبيب ميزو وجهة نظرو شنو في ورقة الفلسكاب الفيها حسابات مبلغ مريخي فاق السبعمية الف يورو وعلى ضوئها اقام السيد اسامة عطا المنان دعوى قضائية في مواجهة المريخ وقدمها كمستند ادعاء

] اشتهر ذلك الموضوع ولكن لم نعرف رأي الحبيب مزمل فيه

] قد يكون قد تناول الموضوع بالنقد او بالتأييد

] شخصياً ما قابلني رد يشكل رأي الحبيب مزمل في شأن حسابات الفلسكاب

] فان كان قد أفصح عن رأيه في هذا الموضوع

] لا يضير الامر شيئاً اذا نشروا لينا تاني

] مع خالص المودة والاحترام

] فاختلاف الرأي لا يفسد للود او على اقل تقدير للاحترام قضية

] المهم

] برغم كورونا تمضي عمليات تأهيل الاستاد بخطوات ثابتة

] بس ساسا دفعوا تقيل ومالو في فتيل

] فكها يا ابو السا

] والرابح الاكبر هو المريخ

] ايها الناس

] ان تنصروا الله ينصركم

] اها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم

] كان شفت ياوالينا

] كورونا في المرحلة الجاية كان ما احترمناها بتودينا

] ومستنين الحكومة تحمينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال كان مستننها يا حليلنا

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صحيفة الانتباهة