الأمل العطبراوي يطلق إذاعة “إف إم” ويدعم المكتب الإعلامي للفريق

التاريخ: 04-أبريل-2020
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ترأس محمد تاج السر نائب الرئيس للشئون الإدارية وبرفقته مسعد زكريا المدير التنفيذي والمكتب الإعلامي للنادي بالإضافة لممثلي الصفحات المتواجدة على الوسائط الاجتماعية على رأسها صفحات التراس فهود الشمال، عشاق الأمل، أملاب من أجل الكيان، جماهير الأمل عطبرة، فوت بول، ترأس الاجتماع الكبير الذي تناول تشكيل لجنة إعلامية عليا برئاسة محمد تاج السر وتعيينه ناطقاً رسمياً باسم مجلس الإدارة.
وأكد محمد تاج السر بحسب صحيفة الصيحة، عن اقتراب موعد انطلاق الموقع الإلكتروني للنادي والذي تأخر بسبب الإجراءات التي انتظمت البلاد مؤخراً تفادياً لجائحة كورونا، كما أعلن أن هنالك خطوات متقدمة في إنشاء إذاعة الأمل عطبره على الموجة FM بالتعاون مع بعض الجهات ذات الصلة، كما تم تدعيم المكتب بعناصر جديدة أبرزها علي حسن و وليد المقدم، ومحمود أبشر ومحمود محمد فضل الله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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