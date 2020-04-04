عميد قطري متقاعد يكشف هوية ملك السعودية المقبل وفضيحة اعتقال الأمراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، تفاصيل تورط الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد، في قضية اعتقال الأمراء مؤخراً، والسبب الذي دفعهما لذلك.
وقال السليطي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تورط سلمان وابنه باعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز وكبار الأمراء من أحفاد عبدالعزيز، وفشل سيناريو المؤامرة والتخطيط للانقلاب الذي حاول بن سلمان تسويقه “.
وأضاف السليطي: “توحدت أسرة آل سعود الآن ضد “الداشر”- في إشارة إلى محمد بن سلمان-، واتفقت على مبايعة أحمد بن عبد العزيز ليصبح هو الملك القادم للسعودية”.وتحدث السليطي، عن الاتفاق السري بين الأمراء السعوديين، بالقول: “بالاتفاق السري بين الأمراء من أبناء وأحفاد المؤسس عبد العزيز تم مبايعة أحمد بن عبدالعزيز ليصبح الملك القادم، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان أنت وأبوك”.
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