“مشهد تمثيلي فاشل”… جمال ريان يشن هجوما عنيفا على ابن زايد لهذا السبب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، ظهور ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد الأخير على تلفزيون أبوظبي الرسمي واصفا إياه بالمشهد التمثيلي الفاشل.

وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ظهر قبل أيام في لقاء خاص على شاشة تلفزيون أبوظبي، للتحدث بشأن مستجدات كورونا واستعدادات الدولة له.

ونشر “ريان” جزء من حوار المذيع معه الذي ظهر يثني عليه بشكل مبالغ فيه ومفضوح، حيث كرر كلمة “طال عمرك” لابن زايد أكثر من 10 مرات خلال دقيقة واحدة.وعلق جمال ريان على المقطع الذي نشره على صفحته بتويتر بقوله:”أكاد اشفق على الشيخ محمد بن زايد بسبب “طال عمرك” هذا المشهد التمثيلي الفاشل الذي لا يليق برجل الإمارات القوي

وتابع:”واعتب على تلفزيون ابوظبي، فلم يكن بهذا المستوى الهابط أعدادا وانتاجا وإخراجًا قبل استقالتي منه في عام ١٩٩٤ يا خسارة”.

والأسبوع الماضي راج على مواقع التواصل في الإمارات مقطعا مصورا من هذا اللقاء لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وأثار جدلا واسعا حيث ظهر يحكي عن موقف شخصي له أثر فيه فيما رأى ناشطون إلى أن حديثه يخالف تصرفاته على أرض الواقع تماما.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع وروج له أيضا المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، ابن زايد وهو يتحدث عن تأثره بفيديوهات المواطنين المتواجدين في دولة الإمارات أثناء ترديدهم للنشيد الوطني الإماراتي على خلفية الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال ولي عهد أبو ظبي ما نصه: “أنا سمعت كتير من المقيمين في السوشيال ميديا يغنون النشيد الوطني، وأريد اعترف للجميع، والله يا أهلى لما سمعتكم تغنون النشيد الوطني الإماراتي دمعة عيني نزلت، الله يحفظكم ويحفظ البلاد إلى انتو منها ومخلصين لها، وإن شاء الله نعدي هذه المرحلة، ابقوا سالمين غانمين موفقين من رب المولي”.

وقوبل تصريح محمد بن زايد الذي يهلك أموال الإماراتيين في تنفيذ اجندته الشيطانية الخاصة، بانتقادات حادة من قبل النشطاء الذين هاجموه بشدة لتناقض أقواله مع أفعاله، حسب وصفهم.