تعرّف على التفاصيل ..مفاجاة جديدة من الكاردينال لجمهور الهلال بخصوص العضوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فاجا رئيس الهلال اشرف الكاردينال جماهير الهلال التي تريد الحصول علي العضوية برفع قيمه العضوية الي 1370 جنية رغم قرار لجنة الاستئنافات الخاص بان تكون رسوم العضوية 50 جنية فقط وابتدع الكاردينال حسب ماعلمت (سودانا فوق ) رسوم مقدراها 1320 جنية عبارة عن دعم من العضو الذي يريد اكتساب العضوية لنادي،الهلال واعتبرت جماهير الهلال ما يفعله الكاردينال هو تحايل علي القانون بعد ان رفضت جماهير الهلال الرسوم التي حددها من قبل والبالغه 1500 جنية.

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