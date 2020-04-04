شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تفاجأ متعاملون في سوق النقد الأجنبي بدخول أشخاص مجهولين إلى السوق السوداء وسط الخرطوم وطلبهم لآلاف الدولارات بصورة عاجلة مما أدى إلى ارتفاع سعره إلى (143) جنيهاً متخطياً سعر يومي الخميس والجمعةالذي تم تداوله فيهما بـ (141) جنيهاً. وبحسب أحد التجار فإن الريال السعودي سجل (37) جنيهاً والدرهم الإماراتي (38،500) واليورو (151) جنيهاً والجنيه الإسترليني ( 171) جنيهاً والريال السعودي (37،33) جنيهاً والجنيه المصري (8،90) جنيهاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دخول مجهولين في السوق الاسود ..مفاجأة داوية في أسعار الدولار اليوم السبت بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.