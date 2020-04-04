شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال النائب الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إن إيران وأمريكا تقتربان من الحرب بشكل غير عادي، قائلا إن ذلك يحدث بسبب “طرف ثالث”.

ووصف فلاحت بيشه، وهو عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في حديثه مع وكالة أنباء “بُرنا”، تلك الحرب بـ “الظلم لكلا البلدين”، لأنها إذا اندلعت سيكون سببها “طرف ثالث”.

وأضاف أن “المشكلة الأساسية هي أن البلدين يستقيان معلوماتهما من معسكر الخصم بشكل غير مباشر وعن طريق الأطراف الثالثة”. المادة السابقة برلمانية كويتية: الوافدون سبب رئيسي لانتشار الوباء !! المقالة القادمة أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم السبت الموافق 4ابريل2020م

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب إيراني كبير يقول إن الحرب بين بلاده وأمريكا تقترب بشكل غير عادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.