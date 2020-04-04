برلمانية كويتية: الوافدون سبب رئيسي لانتشار الوباء !!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صرحت النائبة البرلمانية الكويتية، صفاء الهاشم، بأن “وجود أغلب الوافدين الآن بهذه الظروف أصبح خطرا على الكويت، وضررهم أصبح أكبر من نفعهم، لأنهم أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء”.

وأضافت الهاشم في تصريحات، أعادت التغريد بها على موقع تويتر، “الوافدين أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء لذا فإن إعادتهم إلى بلدانهم تحد من خطر الفيروس وتحل بشكل كبير مشكلة التركيبة السكانية”.

وأحدثت تصريحات الهاشم جدلا بين متابعيها على مواقع التواصل، إذ انقسمت آرائهم بين مؤيد ومعارض، ومنتقد بشدة، معتبرا تلك الأفكار تنم عن عنصرية. المادة السابقة لهذا السبب الغريب… ملياردير مصري يرفض التبرع لضحايا لهذا السبب الغريب… ملياردير مصري يرفض التبرع لضحايا كورونا المقالة القادمة نائب إيراني كبير يقول إن الحرب بين بلاده وأمريكا تقترب بشكل غير عادي

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