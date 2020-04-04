الرئيس المكسيكي يوجه دعوة عاجلة للسعودية بشأن أسعار النفط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجه الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مساء اليوم السبت، دعوة إلى روسيا والسعودية.
وأفادت وكالة “رويترز”، مساء اليوم السبت، بأن أوبرادور قد دعا كل من روسيا والسعودية للتوصل سريعا لاتفاق بينهما على أسعار النفط لتجنب تفاقم الأزمة.
وأشارت إلى أن المكسيك ودول أخرى شهدت انخفاضا هائلا في أسعار صادراتها النفطية في الأسابيع الماضية، نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في انخفاض حاد في الطلب، بينما لم تتوصل الدول الكبرى المنتجة للنفط لاتفاق عن كيفية الاستجابة لذلك.
وقالت وزيرة الطاقة المكسيكية، روسيو نالي، أمس الجمعة، إن أسعار النفط لن تظل على هذا الانخفاض وإن انهيار الأسعار لا يبرر تغيرا في الاستراتيجية.
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