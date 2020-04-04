تواصل إنسياب صادر الماشية للسعودية عبر ميناء سواكن

الخليج 365 :

تتواصل بميناء سواكن بولاية البحر الأحمر عملية انسياب صادر الماشية إلى المملكة العربية السعودية .

وغادرت الشحنة الأولى التى تحمل 5 آلاف رأس من الضأن من جملة 300 ألف رأس معدة للتصدير وفقا لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي.

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وقال الأستاذ خالد وافي مدير المؤسسة المتحدة للماشية إن انسياب الصادر إلى السعودية يعتبر فتحا لكل السودانيين في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن الصادر يرفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة، منوها إلى أن 30 ألف من الماشية بمنطقة الخوي بشمال كردفان سيتم تصديرها في الأيام المقبلة إلى المملكة .

وأشاد وافي بالجهود التي بذلتها وزارة الثروة الحيوانية لاستئناف الصادر في فترة وجيزة بعد حمى الوادي المتصدع، وهنأ الشعب السوداني بهذا الإنجاز الكبير، معرباً عن أمله في أن يتحقق النماء للوطن الحبيب.

وتوقفت عمليات صادر الماشية إلى السعودية منذ أكتوبر 2019م في أعقاب إعلان عن بؤر لمرض حمى الوادي المتصدع في بعض مناطق البحر الأحمر ونهر النيل، وفي يناير2020م أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلو السودان من المرض.