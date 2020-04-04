شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
دفع جهاز المخابرات العامة بأكثر من ثلاثمائة عنصر من عناصره المتخصصة في أنشطة الأمن الإقتصادي و الزراعي تحديدا لتأمين عمليات حصاد القمح ، في كل من (الجزيرة ، كسلا ، النيل الأبيض، نهر النيل ، سنار ، الشمالية و مشروع الرعد الزراعي).
و قالت المخابرات، إن القوات تهدف للحد من عمليات التهريب و المضاربة في عملية الشراء، فضلاً عن متابعة عمليات النقل و الترحيل و التخزين في المواعين المخصصة، مشيراً الى أنها ستعمل على حل المشكلات التي قد تطرأ خاصة بشح الوقود و قلة الحاصدات و مواعين التخزين.
كانت هذه تفاصيل خبر المخابرات العامة تدفع (300) عنصر لتأمين حصاد القمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.