عاااااجل.. ارتفاع حالات الاشتباه إلى (151) حالة بالسودان

التاريخ: 04-أبريل-2020 فى : أخبار 2 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن ارتفاع حالات الاشتباه بفيروس كورونا إلى (151) حالة اشتباه بمراكز العزل بالسودان حتى يوم الجمعة. Advertisements في وقت أكدت فيه الوزارة بحسب موقع السوداني، عدم تسجيل حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبقى عدد الحالات (10) حالات منها حالتا الوفاة اللتان تم الإعلان عنهما سابقاً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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