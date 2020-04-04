إغلاق أندية المشاهدة بأسواق التعدين بنهر النيل

أوصت السلطات المختصة بولاية نهر النيل بإغلاق أندية المشاهدة بأسواق التعدين التقليدي وتقليل الزحام في الكافتريات وأماكن تجمع المعدّنين تحوطاً لمنع انتشار فيروس كورونا بأسواق التعدين بالولاية.
وكشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية التابعة لوزارة الطاقة والتعدين بولاية نهر د. أسامة الماحي في تصريح صحفي بحسب موقع السوداني (السبت)، عن تعقيم الأسواق والعاملين فيها والوافدين بمناطق التعدين، في كل من (العبيدية، دار مالي، أم سرح، وأبوحمد)، مضيفاً تم توزيع المطبقات الإرشادية وتوزيع المعقمات التأكد من هُوية القادمين للأسواق والتأكد من عدم دخول قادمين من دول بها انتشار الفيروس.
قال الماحي إن الفريق المشترك بين الوزارة ووزارة الصحة أوصى بإنشاء وحدات صحية لجهة أن الوحدات الصحية بالأسواق والمدن القريبة منها لا تستوعب الأعداد الكبيرة من العاملين في التعدين مع الإسراع في توفير سيارات الإسعاف بأسواق التعدين التقليدي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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