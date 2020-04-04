وصول جثمان الطبيب السوداني عادل الطيار للخرطوم

وصل مطار الخرطوم الدولي اليوم جثمان الطبيب السوداني عادل رحمة الطيار من المملكة المتحدة الذي توفي إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان في استقبال الجثمان بالمطار وزير الصحة الدكتور أكرم التوم و نقيب أطباء السودان البروفيسور أحمد عبدالله الشيخ ونفر من أقرباء المتوفى.

وأوضح الدكتور أكرم التوم وزير الصحة في تصريح صحفي بمطار الخرطوم بحسب (سونا)، أن استقبال الجثمان لا يُعد تجاوزاً لقرار إغلاق المطار باعتبار أن القرار يشمل الأشخاص الأحياء، لكنهم بشأن الجثمان قد تعاونوا مع السلطات البريطانية ونقابة الأطباء السودانية فرعية بريطانيا وقد تمت الإجراءات اللازمة بحيث لا ينتقل الوباء داخل الطائرة أو إلى البلد الذي سيوارى فيه الجثمان.

وقال أكرم نحن نتحدث عن أسرة ونقابة قررت أن تعيد جثمان الشهيد الدكتور عادل إلى السودان ومن المؤكد أن هذا الإجراء لا يشكل خطرا لكنه يشكل عبئاً على الأسرة كما يعود الأمر كذلك إلى إمكانيات الطائرات التي تقبل بهذا الإجراء.

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و ترحم د. أحمد عبد الله الشيخ باسم نقابة أطباء السودان الشرعية وممثل أسرة المرحوم على شهيد الواجب الدكتور عادل الطيار، و قال “نحن كأطباء في خدمة المرضى، شاكراً مجهودات نقابة أطباء السودان في بريطانيا والزملاء البريطانيين الأطباء و السيد وزير الصحة و وزارته لتكريس الجهود الكبيرة لحماية المرضى داخل السودان”.

يذكر أن دكتور عادل رحمة الطيار ولد في العام 1956 بمدينة عطبرة شمال البلاد، وقبل وفاته في 25/3/2020 كان قد خضع للحجر الذاتي بعد ظهور أعراض المرض عليه منتصف مارس المنصرم، وقد تم إدخاله إلى المستشفى في 20 من الشهر الجاري، حيث وافته المنية في مستشفى ويست ميدلسكس الجامعي في ايزلورث، غربي لندن.

ويعتبر دكتور عادل الطيار أخصائي جراحة نقل الأعضاء من أوائل كبار الأطباء الذين فقدوا حياتهم في المملكة المتحدة متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)