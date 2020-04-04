الدولار يسجل (142) جنيهاً في السوق الموزاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً غير مسبوق حيث بلغ سعرالبيع (142) جنيهاً، وقال متعاملون في السوق الموازي إن هنالك تصاعداً كبيراً في أسعار بيع الدولار والدرهم الإماراتي في التداولات بالسوق، وقالوا إن سعر شراء الدولار (135) جنيهاً في ارتفاع كبير مقابل (130) جنيه الأيام الماضية.

وأكدوا أن أسعار بيع الدرهم الإماراتي تجاوزت الـ (37) جنيهاً مقارنة بـ (36) جنيهاً في تداولات اليومين الماضيين، وأشاروا إلى وجود شح كبير في عرض العملات الأجنبية وسط تزايد الطلب عليها. المادة السابقة النيل الازرق.. حركة التجمُّع الحر تعلن انضمامها لمجموعة عقار

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