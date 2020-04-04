تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار غضب متابعي الصفحات الناشرة له ، وذلك بعد وصول آلاف المركبات ماركة لاندكروزر الجديدة مما جعل رواد المواقع يشعرون بكثير من الحيرة وكان السؤال في ماذا تفكر الحكومة؟ .



وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات الغاضبة : (العالم مشغول بالكورونا وانتو تشترو في اللاندكروزر ) و (طيب وبعدين ) (بتفكروا في شنو بالضبط). الخرطوزم : (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: وصول آلاف المركبات ماركة لاندكروزر إلى الخرطوم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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