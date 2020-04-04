شاهد بالفيديو : فكي ينقذ نفسه من الموت على طريقة صولة “طاسو ” ويبهر متابعيه (أنا ما فكي أنا شباب طاسو)!

فأجا الممثل الشاب خالد “نيالا” متابعيه على منصات التواصل “يوتيوب” بعد أن أدى دور فكي يخدع أتباعه ويقتل منهم كل مرة شخص واحد إلا أن أتباعه وجدو فرصة مناسبة ليقلبو السحر على الساحر حيث فاجأهم في النهايه أنه ليس فكي بل أحد أتباع العازف “طاسو ” (أنا ما فكي أنا شباب طاسو ).

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على “يوتيوب ” تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات أبرزها(ياخ انا بحب لهجة الغرابة جدا حنييينة كدا وظريفة)

و (الفكرة جميلة و انا شخصياً منتظر منك عمل أضخم…. لازم تستحضر معاك مناظر طبيعية من نيالا البحير كنت هناك خمس سنوات و أتمنى انو تعكس وادي برلي) (و الله مبدعين عدييل . يا سلام عليكم).

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الخرطوم : (أخبار الخليج 365)