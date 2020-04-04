عقب صرف الأهلي النظر عنه.. أندية مصرية تتدخل لكسب خدمات نجم الهلال

في تطور مفاجئ، كشفت مصادر عن أن بعض أندية الدوري المصري لكرة القدم دخلت على خط التفاوض مع لاعب الهلال أطهر الطاهر بغية التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

وكان النادي الأهلي المصري قد أسقط الظهير الأيمن للهلال من حساباته بالرغم من الأنباء التي أشارت لإمكانية ضمه خلال وقت سابق.

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ووفق معلومات حصلت عليها”السوداني” فإن أطهر تلقى اتصالات جادة من وكلاء معروفين بغية تسويقه في بعض الدوريات العربية خلال الأيام القادمة.

وبحسب مصدر مقرب من أطهر الطاهر فإنه رحب باللعب في الدوري المصري والانتقال لأي نادٍ بخلاف الأهلي حالما كانت هناك رغبة جادة في كسب خدماته.

ورفض أطهر الإفصاح عن اسم الأندية التي ترغب في التعاقد معه مشيراً إلى أنه ينتظر أن تمضي الاتصالات إلى الأمام ويتم الإعلان بشكل رسمي بعد ذلك ويتوقع أن تحدث تطورات مثيرة في صفقة انتقال أطهر إلى أحد أندية الدوري المصري خلال اليومين القادمين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )