لاعب بالمريخ على رادار أندية جزائرية وتونسية

حصلت”السوداني” على معلومات مؤكدة تفيد بأن لاعب المريخ أحمد حامد التش، بات قريبآ من الاحتراف الخارجي خلال الموسم القادم.

وبحسب مصادر موثوقة فإن إحدى شركات تسويق اللاعبين أبدت رغبة جادة في نقل موهبة المريخ إلى أحد الدوريات العربية.

Advertisements

وبحسب مصادر موثوقة فإن أحد الأندية الجزائرية يرغب في التعاقد مع لاعب المريخ التش، وسبق أن دخل في تفاوض بشأن إمكانية إطلاق سراحه.

وقال مصدر موثوق إن التش مطلوب في الدوري الجزائري، بيد أن المصدر نفسه عاد وأشار إلى أن اللاعب يمكن أن يتواجد بأحد أندية الدوري التونسي أيضآ في حالة إكمال الاتفاق وينتهي عقد التش مع المريخ بحلول يونيو من العام الحالي .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )