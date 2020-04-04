لينا الشيخ : أموال المعاشيين خط أحمر ولن تستغل في تعويضات المدمرة كول

نفت وزير التنمية الاجتماعية لينا الشيخ بحسب السودانى ما راج حول استغلال الحكومة الانتقالية لأموال الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي لسداد التعويضات المتفق عليها مع الحكومة الأمريكية لأسر ضحايا هجوم نفذه تنظيم القاعدة على المدمرة الأميركية كول قبل 20 عاماً .

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وقالت الشيخ باستغراب واستنكار كبيرين لـ(السوداني ) إن أموال المعاشيين خط أحمر والقانون لايسمح بذلك إطلاقاً والخبر عار تماماً من الصحة، كاشفة عن اعتكاف وزارتها عبر مسئول صندوق الضمان في إعداد بيان يدحض ذلك .

وكانت مصادر قد أشارت إلى توفير التعويضات لأسر ضحايا (كول) عبر صندوق الضمان بمبلغ (70) مليون دولار سلفة مستردة تسددها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للصندوق لاحقاً .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )