كهرباء السودان القابضة : محطة قري(3) ستدخل الخدمة قريباً

التاريخ: 04-أبريل-2020
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قال المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة المهندس محمد ارو سليم، بحسب السودانى إن محطة قري(3) ستدخل الخدمة قريباً بعد انتهاء العمل بها على أن تتوالى دخول الوحدة الثانية و الثالثة تدريجياً على أن تنتج (187) ميقاواط .
وأوضح محمد أرو، خلال تفقده سير العمل بمشروع قري (3) وتحميل المحول الخاص للوحدة رقم واحد اليوم السبت، أن مشروع محطة كهرباء قري (3) يتكون من عدد (3) وحدات سيمنس وجاري العمل في المشروع بوتيرة متسارعة ،
منوهاً إلى أن المحطة تضم ثلاث وحدات بسعة تصميمية تصل إلى (561) ميقاواط ستدخل الخدمة تباعاً، و أنها مصممة لتعمل بوقود الفيرنس والخام والجازولين والغاز، وعند اكتمالها ستكون أكبر محطة توليد حراري في البلاد حيث تتميز بوقوعها داخل ولاية الخرطوم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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