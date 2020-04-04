الانفلونزا.. يتوعد “الكورونا” بالهزيمة

الفارس محمد حماد رحال الشهير بـ(الانفلونزا) من أبناء جنوب كردفان قبيلة (الرغاوغة) التي تهتم بالصراع كثقافة وتراث مشهور في المنطقة جاء إلى قلب الخرطوم لأول مرة من رأس الجبال، وهو يتشوق لمبارزة الأبطال في حلبة الحاج يوسف كانت بنيته الجسمانية ضعيفة، سجله نادي هلال كردفان، وكان مرض انفلونزا الطيور يصول ويجول في العالم، فأطلقت عليه الجماهير وقتها لقب (الانفلونزا).

انتقل من هلال كردفان لنادي الدبابين، قبل أن يستقر به المقام بنادي قلب الأسد الذي حقق معه أول بطولة للأندية نظمها اتحاد ولاية الخرطوم في العام 2013 وقاه إلى منصات التتويج واستمرت مسيرة اللاعب مع منتخب جنوب كردفان عبر مشاركته في بطولة الجمهورية للكبار في ولاية البحر الأحمر 2016 ونال الفضية بعد مبارزته لنده “الدمار الشامل” وشارك أيضاً في بطولة الجمهورية السابعة بجنوب كردفان وحقق مع منتخب الولاية المركز الأول.

Advertisements

يتشوق (الانفلونزا) بحسب صحيفة حكايات، لعودة النشاط الرياضي، ويسأل الله أن يعم الأمن والسلام والصحة والعافية ربوع العالم، وناشد المواطنين بأخذ التحوطات والتوجيها الصادرة من الدولة بجد والتزام، متمنياً أن لا تصل السودان حالة جديدة بمرض الكورونا، وزاد (لو كان “الكورونا” مصارعاً لهزمته)..!

الخرطوم (أخبار الخليج 365)