“بوشي” في “ورطة حقيقية”..!!

تبارى كثيرون في المشاركة بحملة “القومة للسودان” التي أطلقها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك. مواطن من ضاحية شمبات بالخرطوم بحري تبرع بقطعة أرض، فيما أعلن آخر التبرع بعائدات أرباح أعماله.
وأعلن الناشط محمد حسن “بوشي” عن تبرعه بـ”جنيه” مقابل أي تعليق على “تدوينة” كتبها في “الفيسبوك” داعمة للحملة.
وبحسب صحيفة حكايات، حققت صفحة “بوشي” آلاف التعليقات خلال أربعين دقيقة من كتابتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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