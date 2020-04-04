النيل الازرق.. حركة التجمُّع الحر تعلن انضمامها لمجموعة عقار

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

أعلنت حركة التجمُّع الحُر بقيادة عبد الله محمد آدم إبراهيم، انضمامها للحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار بكامل عتادها الحربي والمُكوِّنات السِّياسيَّة والإداريّة والميدانيّة والمُقدّرة بـ(3166) فرداً. وأكد رئيس الحركة عبد الله محمد آدم، أنّ انضمامهم يأتي بناءً على التوافُق في الرؤى والأهداف المُشتركة مع الحركة الشعبية والتي تهدف لتحقيق السلام الشامل والعادل، خاصةً عقب ثورة ديسمبر المجيدة، عَلاوةً على الخطوات الجارية بمُفاوضات جوبا بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المُسلّح، وقال إن قُوّاتهم تُوجد في (8) ولايات، من بينها ولايات دارفور الخمس، وآخرين في قيادات عسكرية مُتفرِّقة، وأضاف أنهم سيقفون يداً واحدة من أجل الوطن والمواطن. الصيحة

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