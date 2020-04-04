الحرية والتغيير: وزير المالية يطرح أرقاماً مغلوطة حول البنزين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف التيجاني حسين عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير أن الأرقام التي يطرحها وزير المالية بين الحين والآخر بشأن البنزين مغلوطة، موضحاً في حوار مع (اليوم التالي) ينشر بالداخل أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ينطبق على البنزين المنتج، مضيفاً إذ يحدث ذلك من جراء حساب الانتاج المحلي بالسعر العالمي وبدولار السوق الموازي، وقال إن حجم الانتاج المحلي من البنزین یفوق الثلثین، فلماذا لا نبیعه للشعب بسعر تكلفة انتاجه الحقیقیة، وأضاف أن أسعار النفط هبطت ممّا یقارب الخمسین دولاراً للبرمیل لتصل إلى (32) دولاراً، ثم هوت مرة أخرى لتصل إلى ما بین (21 – 24) دولاراً للبرمیل، مردفاً إلا أن وزير المالية لیست في فكره سوى الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي. اليوم التالي

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