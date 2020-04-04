عاجل.. 38 مليار جنيه إجمالي تبرعات حملة "القومة للسودان"

السبت 4 أبريل 2020

كتب محمد أمين

بلغت قيمة التبرعات لحملة (القومة للسودان) التي اطلقها رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ليل الخميس الماضي، 38 مليار و777 مليون جنيه سوداني، فيما لاتزال الحملة متواصلة.

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ووجدت مبادرة رئيس الوزراء، استجابة كبيرة من المواطنيين داخل وخارج البلاد، وكبار رجال المال والاعمال، عبر عدد من الحسابات البنكية للحملة.

وساهم عدد كبير من وزراء الحكومة الانتقالية بثلث وراتبهم لشهر ابريل الحالي.

وتبني رئيس الوزراء، حملة (القومة للسودان) لمواجهة الأوضاع الاقتصادية التي تواجه الحكومة الانتقالية، واعادة بناء وتعمير السودان.