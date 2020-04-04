ضبط عربة تتبع لجهة نظامية تقوم بتهريب الوقود…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضَبطت لجان المقاومة بمحلية عسلاية بشرق دارفور في ساعات متأخرة من ليل أمس الأول، عربة دفع رباعي تتبع لجهة نظامية قامت بتعبئة عدد من براميل الوقود.

وتتبّعت لجان المقاومة، المعلومات الأولية حتى تمكّنت من ضبط العربة مُحمّلة بالوقود واحتجزتها، فيما اتّخذت الأجهزة الأمنية بالولاية الإجراءات اللازمة وتحفّظت على المُتّهمين لحين اكتمال التحريات القانونية.

واستنكر قطاعٌ عريضٌ من المُجتمع الظاهرة واعتبروها سلوكاً مرفوضاً لا بُدّ أن يُعاقب من يرتكبه بأشد العقوبات. المادة السابقة الحرية والتغيير دفعت بتوصية لمجلس الوزراء لفتح باب التقديم لوظائف بوزارة الخارجية المقالة القادمة القومة ليك يا وطني.. بقلم الطاهر ساتي

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