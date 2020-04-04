شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:
قالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم” إنّ قوى الحرية والتغيير دفعت بتوصية لمجلس الوزراء، لفتح باب التقديم لوظائف بوزارة الخارجية، إلا أنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم يصدر أيّ قرارٍ بشأنها حتى الآن.
وأعفت لجنة إزالة التمكين مؤخرًا”109″ من السفراء والدبلوماسيين والإداريين بالوزارة، فيما يتوقّع أنّ يحال آخرون من المحسوبين على نظام البشير خلال الفترة القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ معظم سفارات السودان بالخارج دون سفراء حتى الآن حيث تجري الوزارة ترتيبات لابتعاث سفراء جدد للبلاد بالخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرية والتغيير دفعت بتوصية لمجلس الوزراء لفتح باب التقديم لوظائف بوزارة الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.