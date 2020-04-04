شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

قالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم” إنّ قوى الحرية والتغيير دفعت بتوصية لمجلس الوزراء، لفتح باب التقديم لوظائف بوزارة الخارجية، إلا أنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم يصدر أيّ قرارٍ بشأنها حتى الآن.

وأعفت لجنة إزالة التمكين مؤخرًا”109″ من السفراء والدبلوماسيين والإداريين بالوزارة، فيما يتوقّع أنّ يحال آخرون من المحسوبين على نظام البشير خلال الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ معظم سفارات السودان بالخارج دون سفراء حتى الآن حيث تجري الوزارة ترتيبات لابتعاث سفراء جدد للبلاد بالخارج.