ساطع الحاج يكشف عن تحكم خمسة أفراد في القمح والوقود بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف القيادي بالحرية والتغيير ساطع الحاج، عن تحكّم خمسة أفراد في القمح والوقود بالبلاد.

وقال ساطع في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” إنّهم ظلوا طوال عهد النظام البائد يفعلون ما يحلو لهم ويحققون أرباحًا طائلة على حساب المواطن البسيط.

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وجزم بأنّ الدولة كانت بعيدة تمامًا عن المواد الأساسية وجعلت الخمسة يفرضون سيطرتهم التامة عليها استيرادًا واحتكارًا وبيعًا.

وكشف ساطع عن اكتمال عدد من ملفات رموز النظام السابق والمتهمين بالفساد التي سيتمّ تقديمها للمحاكم الأيام القادمة.

ونبّه إلى أنّ الحكومة تمضي بوتيرة جيّدة وخطى ثابتة في تحقيق مهامها الأساسية.