شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف القيادي بالحرية والتغيير ساطع الحاج، عن تحكّم خمسة أفراد في القمح والوقود بالبلاد.
وقال ساطع في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” إنّهم ظلوا طوال عهد النظام البائد يفعلون ما يحلو لهم ويحققون أرباحًا طائلة على حساب المواطن البسيط.
وجزم بأنّ الدولة كانت بعيدة تمامًا عن المواد الأساسية وجعلت الخمسة يفرضون سيطرتهم التامة عليها استيرادًا واحتكارًا وبيعًا.
وكشف ساطع عن اكتمال عدد من ملفات رموز النظام السابق والمتهمين بالفساد التي سيتمّ تقديمها للمحاكم الأيام القادمة.
ونبّه إلى أنّ الحكومة تمضي بوتيرة جيّدة وخطى ثابتة في تحقيق مهامها الأساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر ساطع الحاج يكشف عن تحكم خمسة أفراد في القمح والوقود بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.