جنوب دارفور.. معلومات جديدة عن تحركات كوشيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف والي جنوب دارفور المكلّف، قائد الفرقة”16″ مشاة بنيالا اللواء خالد هاشم، عن علمهم بأنّ المساعد شرطة علي عبد الرحمن كوشيب المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية، دخل إلى إفريقيا الوسطى.

وقال” لكن نراقبه ولنا قواتنا المشتركة التابعة لوزارة الدفاع تمدّنا بالمعلومات عن تحرّكاته”.

وأوضح الوالي في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”السبت” أنّهم حاولوا القبض على كوشيب أكثر من مرة، لكّنه كان حذرًا.

وقال إنّ الرجل له قبيلة وتعتبره رمزًا، وأشار إلى أنّهم خاطبوا وزارة الحكم الاتحادي والنائب العام لتوجيهات واضحة بشأن التعامل مع الرجل.

وأضاف” كنّا مستعدين نرسل قوة للقبض عليه، ولكنّ لم تصلنا أيّ موجّهات رسمية، وكل الذي تمّ في الإعلام”.

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وذكر الوالي أنّ الشرطة التي كانت تتولى تنفيذ العمل في مشروع حوض البقارة، تعمل الآن في أفريقيا الوسطى لصالح أفراد يتبعون للنظام البائد.

وأوضح أنّه عندما تسلّم المشروع كان متوقفًا وهو مشروع اتحادي تشرف عليه وزارة المالية وتموّله الصين بـ”40″ مليون دولار والآليات من الصين.

وأشار إلى أنّهم حوّلوا الملف لنيابة الفساد ومعه ملفات أخرى كالطرق القومية في بعض المناطق.