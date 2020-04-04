شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

القومة لك

نفديك جميع أرواحنا لك

اهتُف معاي.. ما أجملك

ما أروعك

رغم المصائب والمِحن

الصراعات والفتن

ما زلت يا السودان وطن

مازلت يا أجمل وطن

شامخ بـديـع

شاسع وسيع

يسع الجميع

فيك الشباب الرائعين

الشايلين

هَم عزتك

إعجابنا بيك

ما فيهو شك

وطن الجدود

دايرين نرُد ليك الجميل

نوفيها يا بلدي العهود

دعواتنا لك

ترجع تعود

المولى يرفع ذكرتك

يكفيك شر الطامعين

الحاسدين

الفاسدين

المُفسدين

الشالوا قُطنك وثروتك

باعوها أيضاً سِكتك

انصاعوا تابعوا لللعين

كانوا السبب في فتنتك

مولايَ يا رب يا مُعين

احفظ شبابنا الصامدين الصادقين

القابضين على جمرتك

هم يا وطن

نورنا اليَشع

يهدي الحيارى الضائعين

الضالعين في نكبتك

أسباب شتاتك وفرقتك

أحمينا منهم يا كريم

أحفظنا أحفظ نعمتك المادة السابقة العب على الضمان.. بقلم هنادي الصديق المقالة القادمة القومة ليك وطني.. بقلم ناهد قرناص

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كانت هذه تفاصيل خبر القومة لك..!!.. بقلم زاهر بخيت الفكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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