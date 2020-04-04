ق . ك.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*الحديث عن كمال عبد الوهاب لن ينتهي
*لانه ابداع بدون حدود
*اليوم نقول عنه
*انطفأ نجم قومي من نجوم سماء أم درمان
*ولن نزيد
*المهم
*في احداث فرضت نفسها كتواريخ للعالم
*زي الحرب العالمية الاولي ورفيقتها التانية
*واخري محلية زي مجاعة سنة ستة
*وزي الديمقراطية الاولي عندنا ورفيقاتها التانية والتالتة
*والتالته واقعة
*وعرف الناس التاريخ بقبل الميلاد وبعد الميلاد
*ق .م
*و
*م
*ميلادية
*وتأريخ يخصنا
*ه
*هجرة الرسول الكريم
*الآن دخل تأريخ جديد
*ق . ك
*قبل كورونا
*و
*ب . ك
*بعد كورونا
*والملاحظ للاحداث في جميع تلك التأريخات
*يجدها اتت بتغييرات كبيرة علي البشرية
*عدا الهلال
*الثابت الوحيد في كل المواعيد
*ق .م
*الهلال في محلو صفر
*وبعد الميلاد كذلك
*قبل وبعد الهجرة نفس المكان
*قبل وبعد واثناء مجاعة سنة ستة
*لم يبرح مكانه
*قبل الكورونا
*في محلو
*واجزم انه بعد الكةرونا سيحافظ علي مكانته الصفرية
*الثابت الوحيد الذي لم يتأثر بالاحداث والتواريخ هو صفر الهلال
*لانه ظل كذلك منذ عبادة الاصنام وحتي عهد عبادة الرجال الحديث
*ولا اعبد ماتعبدون
*لكم دينكم ولي دين
*المهم
*معركة بعض اعضاء الاتحاد مع جمعية اجازة النظام الاساسي المريخي مستمرة
*والامر لايحتاج جعجعة
*خطاب رسمي مطبوع وينتهي الموضوع
*التصريحات الصحفيه والوعود الخنفشارية ولي الايدي الهشة لايحل القضية
*قرار واضح وبس
*المهم
*يري بعضنا ان بعضهم فوق مرحلة النقد والمساءلة
*والغريبة معظم هؤلاء البعض اختاروا بلادا تقوم علي المساواة امام القانون
*وبعضهم يدعي ديمقراطية ولكنها تخضع عندهم لاستثناء
*سبحان الله
*وفي النهاية لن يصح الا الصحيح
*لا سلطة لنا لنفرض عليهم ما نري
*ولا وصاية لهم علينا تفرض مايرون علينا
*وده في حد ذاتو فهم صحي
*وصحيح
*نحترم رأيهم
*برغم ان تبرير دين ابائي واجدادي تبرير غير مقنع بتاتا
*المهم
*تم اطلاق سراح سوداكال
*ولسه الرجل مصر علي وضع المريخ في فتيل
*فان كان لرئيس المريخ عذرا في الماضي
*فان الدفع بالقطارة بعد خروجه من الفتيل غير مبرر
*النقاطة دي يا آدم تجعل البطء يعيب عمليات اعادة تأهيل الاستاد
*فيا امساك بمعروف يازول يا تسريح باحسان
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*نقدر لكم جهود مكافحة كورونا
*لكن كمان ماتصنعوا من كورونا سببا للفشل في رفع جزء يسير من معاناة جماهير عانت واحد وتلتين سنة
*تلتين هناك
*ووالواحد هنا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال الزول كان مات دقشتو عربية يقولوا ليك عربية كورونا
والي لقاء
سلك
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