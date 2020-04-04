ق . ك.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الحديث عن كمال عبد الوهاب لن ينتهي

*لانه ابداع بدون حدود

*اليوم نقول عنه

*انطفأ نجم قومي من نجوم سماء أم درمان

*ولن نزيد

*المهم

*في احداث فرضت نفسها كتواريخ للعالم

*زي الحرب العالمية الاولي ورفيقتها التانية

*واخري محلية زي مجاعة سنة ستة

*وزي الديمقراطية الاولي عندنا ورفيقاتها التانية والتالتة

*والتالته واقعة

*وعرف الناس التاريخ بقبل الميلاد وبعد الميلاد

*ق .م

*و

*م

*ميلادية

*وتأريخ يخصنا

*ه

*هجرة الرسول الكريم

*الآن دخل تأريخ جديد

*ق . ك

*قبل كورونا

*و

*ب . ك

*بعد كورونا

*والملاحظ للاحداث في جميع تلك التأريخات

*يجدها اتت بتغييرات كبيرة علي البشرية

*عدا الهلال

*الثابت الوحيد في كل المواعيد

*ق .م

*الهلال في محلو صفر

*وبعد الميلاد كذلك

*قبل وبعد الهجرة نفس المكان

*قبل وبعد واثناء مجاعة سنة ستة

*لم يبرح مكانه

*قبل الكورونا

*في محلو

*واجزم انه بعد الكةرونا سيحافظ علي مكانته الصفرية

*الثابت الوحيد الذي لم يتأثر بالاحداث والتواريخ هو صفر الهلال

*لانه ظل كذلك منذ عبادة الاصنام وحتي عهد عبادة الرجال الحديث

*ولا اعبد ماتعبدون

*لكم دينكم ولي دين

*المهم

*معركة بعض اعضاء الاتحاد مع جمعية اجازة النظام الاساسي المريخي مستمرة

*والامر لايحتاج جعجعة

*خطاب رسمي مطبوع وينتهي الموضوع

*التصريحات الصحفيه والوعود الخنفشارية ولي الايدي الهشة لايحل القضية

*قرار واضح وبس

*المهم

*يري بعضنا ان بعضهم فوق مرحلة النقد والمساءلة

*والغريبة معظم هؤلاء البعض اختاروا بلادا تقوم علي المساواة امام القانون

*وبعضهم يدعي ديمقراطية ولكنها تخضع عندهم لاستثناء

*سبحان الله

*وفي النهاية لن يصح الا الصحيح

*لا سلطة لنا لنفرض عليهم ما نري

*ولا وصاية لهم علينا تفرض مايرون علينا

*وده في حد ذاتو فهم صحي

*وصحيح

*نحترم رأيهم

*برغم ان تبرير دين ابائي واجدادي تبرير غير مقنع بتاتا

*المهم

*تم اطلاق سراح سوداكال

*ولسه الرجل مصر علي وضع المريخ في فتيل

*فان كان لرئيس المريخ عذرا في الماضي

*فان الدفع بالقطارة بعد خروجه من الفتيل غير مبرر

*النقاطة دي يا آدم تجعل البطء يعيب عمليات اعادة تأهيل الاستاد

*فيا امساك بمعروف يازول يا تسريح باحسان

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*نقدر لكم جهود مكافحة كورونا

*لكن كمان ماتصنعوا من كورونا سببا للفشل في رفع جزء يسير من معاناة جماهير عانت واحد وتلتين سنة

*تلتين هناك

*ووالواحد هنا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال الزول كان مات دقشتو عربية يقولوا ليك عربية كورونا

والي لقاء

سلك