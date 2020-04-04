كورونا لا يفرق بين احد ويصطاد كبار النجوم و المشاهير.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ كورونا لا يفرق بين احد ويصطاد كبار النجوم و المشاهير

▪︎ الهلال والمريخ يحتميان بكورونا في مواجهة الانتخابات

▪︎ المريخ يوافق على عقد جمعيته العمومية لإجازة النظام الاساسي

▪︎ اتحاد الكرة يؤكد قانونية سوداكال كرئيس منتخب في المريخ

▪︎ صراع العضوية يشتعل في نادي الهلال قبل الانتخابات ،،

▪︎ متى نتخلص من مجالس الأفراد ونركز على الهلال كمؤسسة ،،!!؟

▪︎ تقاطعات حول النظام المالي والمحاسبي في الهلال ،،!!؟

▪︎ الإيفاء بمتطلبات تراخيص الاندية مقدور عليها والعملاقان يمثلان خارجيا

▪︎ انطلاقة دوري شباب فرق الممتاز من الموسم الجديد

▪︎ الكاف يعتمد لجنة تراخيص الاندية السودانية والإشادة بها ،،

▪︎ الهلال افضل لاطهر الطاهر في هذه الحالة من الاحتراف الخارجي

▪︎ المريخ يدخل طرفا ويريد إفساد صفقة سيف الدمازين على الهلال

▪︎ هل يصبح في الهلال دمازين واحد ام اثنان في الموسم الجديد،،!؟

▪︎ عدم اتفاق الاهلي مع نجمه احمد فتحي يفتح المجال لنجم جدبد،،،!!

▪︎ نظرة الغزال لا تختلف عن نظرة الجميع تجاه الثلاثي الهلالي ،،،

▪︎ كورونا لا يفرق بين احد ويصطاد كبار المشاهير ،،

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# لا يزال فايروس كورونا يواصل سيطرته على الأوساط الرياضية والكروية

الوباء لم يفرز كبيرا او صغيرا ، بل انه أصاب الكثير من المشاهير من نجوم الكرة والألعاب الاخرى ، بل ان الوفيات لحقت بالبعض متهم وعلى رأسهم رئيس الريال الاسبق وكذلك رئيس نادي مارسيليا الفرنسي ، السنغالي الأصل الاسبق ، وغيرهم من نجوم كرة سابقين لعبوا في العديد من الدوريات والفرق وحتى بعض اللاعبين الحاليين والمدربين أصيبوا شفي البعض ريتعالج البعض الاخر ،،،

نحمد الله انه عندنا ، حتى الان لم تتجاوز الحالات المصابة العشرة وليس من بين الوفيات الاثنتين والتى حدثت حتى الان اي رياضي وان كانت الحالتين من مشاهير المجتمع عندنا،، بل هناك حالتين شفيتا تماماً ،،،،

نركز دائماً على الوقاية ، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ، فبعد الحالتين الأخيرتين والشفاء الذي تم يمكن ان نتفاءل وحتى الحالات المشبوهة يمكن تجاوزها،،

# والاهم في طرق الوقاية ايضا وما اكتشف اخيراً من حولنا ان الكثير من الحالات سببها الخوف من الوباء او المرض وبالتالي الموت ، فلنضع اليقين في أنفسنا وان نكون أقوياء واكثر إيمانا ،،،

صحيح ان هناك اهتماما كبيرا من الدولة وتم تكوين لجنة طوارئ وغيرها ولكن مكمن الخوف عند البعض وعدم التبليغ الحديث عن شح الإمكانيات او ان الحجر غير مهيء ، ويقولها البعض صراحة نخشى ان ندخل معافين ونخرج على نقالات ،،

رسالة نطلقها بان يكون التركيز على التهيئة والتعقيم ، وتوفير المطلوبات وكذلك التغذية والوجبات ، فقد كثرت الشكوى من البعض ، ونتمنى ان يكون ذلك كان مرتبطا بالعائدين من الخارج والحجر الإجباري ،،

مع تمنيات الصحة والعافية للجميع ،،

# حتى الان لا جدبد بخصوص النشاط الرياضي ، متوقف في كل أنحاء العالم والجديد في كل يوم الغاء بطولة من البطولات وآخرها بطولة ويمبلدون للتنس

من القرارات المؤثرة واللافتة للنظر في بلجيكا اعتماد متصدر الدوري بطلا والغاء المنافسة ،،فهل نحذو حذو بلجيكا ونتوج الهلال بطلا في السودان ،،،

والان العديد من الاتحادات في دراسة لهذا الوضع ، في انجلترا يطالبون بتتويج ليفربول ونسيان الموسم ،،

# على المستوى المحلي عندنا ، احتمى طرفي القمة بفيروس كورونا ، على أساس تعذر قيام الجمعيات العمومية من اجل اجازة النظام الاساسي ، تاهبا للانتخابات بعد اقتراب انتهاء آماد المجالس الحالية ، على أساس ان التجمعات ممنوعة ،،

في الهلال المشكلة القائمة الان تتعلق بالعضوية وعدم فتحها لان هناك خلاف حولها ، المجلس الحالي بقيادة الكاردينال وتنظيم عزة السودان يريد القديمة فقط والتجديد لها ، والآخرون يريدون فتحها حتى للجدد ، والان الكرة في ملعب المفوضية الولائية ، برغم العديد من التقاطعات ما بين قانونها والنظام الاساسي للاتحاد والذي يرى ان الاندية توافقت فيه مع نظام الاتحاد والفيفا وكل الخطوة القادمة للجمعيات بالنسبة للهلال او المريخ الإضافة او الحذف ، وكذلك دور الجمعية العمومية لكليهما وضرورة قيامها لتكوين اللجنة الانتخابية. كذلك لجنة الاستئنافات حتى تدار العملية الانتخابية ويكون دور اتحاد الكرة إشرافي ومراقبي ،،

في المريخ كان هناك تحدى على أساس ان النظام أجيز ولكن بعد قرارات اتحاد الكرة وتشدده خنع وخضع المريخ ووافق على الجمعية العمومية. لكنه ربط عدم قيامها بالحظر القائم ومنع التجوال والتجمعات بسبب كورونا

وبالتالي يجمد الان كل شيء في انتظار انجلاء موقف كورونا وبعدها يقرر في الامر ،،

الان اتحاد الكرة رسمي وشعبي يعلن اعترافه لسوداكال رئيساً للمريخ بعد فوزه بالتذكية وكسبه للطعون وفوق كل هذا انه فوز بالتذكية ليس له اي منافس ،،وحتى في فترة غيابه فانه ظلم على أساس انه كان متهما ولم تثبت ادانته او يعاقب وهكذا ،،،الان ليس بمقدور رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة المكلف فعل شيء او المجاهرة بعدم قانونيته ً،ولا يمكن للاتحاد ان يعتمد مجلس تسيير في وجود مجلس منتخب الا بموافقته كما حدث في الحالة السابقة عندما تم اضافة ود الشيخ وعبد الصمد وعودة قريش ،،

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لحن الختام

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# يشغل امر تراخيص الاندية والإيفاء بالمتطلبات الساحة الكروية ، خاصة بالنسبة لطرفي القمة بحكم التمثيل الخارجي في افريقيا ،،

مؤخراً لاقت اللجنة المكونة من قبل الاتحاد اعترافا من الكاف ومن برنامجها وشروطها تجاه الاندية ووجدت الاشادات خاصة فيما يتعلق ببرنامج الزيارات ، والبنيات التحتية الاندية والملاعب وحتى بالنسبة لفرق الشباب فالتوصية الان جاهزة من اللجنة لاتحاد الكرة لاعتماد فرق الشباب لفرق الممتاز وقيام منافسة لفرق شباب الممتاز جنبا الى جنب مع فرق الممتاز ويتحمل تكاليفها اتحاد الكرة من اجل خلق منافسة بين الفرق. حافز للاعبين بجانب خلق او اكتشاف نجوم ومواهب تقود المنتخبات السنية وغالبا ما تنطلق البطولة الموسم القادم على ان تلعب مبارياتها ضمن برمجة الممتاز للفريقين اللاعبين عصرا قبل انطلاقة مباراة الفريقين الكبيرين ،،وفي هذا ايضا فائدة لفرق الممتاز للاعتماد على الشباب مستقبلا ،،،

ومن النقاط المهمة لتراخيص الاندية الإمكانيات المادية خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الخارجي وألا تكون الاندية مديونية ، وهنا بيت القصيد وفي الكثير من الحالات تحدث تجاوزات ولكن اذا اكتشف الامر من قبل الكاف او تقدم فريق خصم بشكوى فيمكن ان تنسف نتائج الفريق ، واكثر المشاكل والمديونيات تأتي هنا عندما يلجأ مدربون ولاعبون سابقون للفيفا بحجة عدم استلام الاستحقاقات والتى تعتبر ديون على هذه الاندية واجبة السداد ،،

حقيقة الان نفتقد للنظام المحاسبي في القمة ولو اخذنا الهلال مثالا فان الحابل مختلط بالنابل ،،

ليس هناك سيستم ، كلما احتاج الفريق لأموال يدفع الرئيس حتى وبالعملات الصعبة ، وعندما ياتي وارد قد يذهب جزء كبير منه جراء تلك الأموال المدفوعة ، وبالتالي تنتفي حكاية الدفع من الجيب او التبرع ، وهذا لا يكشفه او يوضحه الا الحسابات وتحديد الداخل من أموال ، ثم المنصرف ، هل هناك عجز ام لا ، وكم مقدراره ، وهكذا وماهو حجم التبرعات او الدعم من قبل الرئيس وما هو حجم المديونيات مثلا ،،في الهلال ولأكثر من موسم ندخل أموال الكاف وبلوغ الهلال للمجموعات ، ولكن من الواجب تحديد أوجه صرفها ، هل هي ضمن المرتبات والحوافز ، ام تسجيلات اللاعبين ، وكم هو مقدار عائدات المباريات ، مع الوضع في الاعتبار ان الفندق الهلالي في الاستاد أغنى الهلال عن الكثير ووفر له ،،،

حقيقة فرقنا تفتقد للكثير من الدقة والشفافية ولا يوجد رقيب او محاسب وحتى الجمعيات العمومية في النهاية لا نقول صورية وانما دورها وتركيزها على الانتخابات ومن ياتي من الأفراد لحكم الهلال مثلا ، متى نتخلص من الأفراد ونركز على الهلال كمؤسسة تدير نفسها ،،،

لابد من ان تتغير النظرة سواء ان جاء الكاردينال بمجموعته او حكم الهلال تنظيم اخر ،،

# تناولت العديد من الوسائط حوار مهند الطاهر الاخير ودائما التركيز عندما يكون الكلام عن الاحتراف الخارجي او الحديث عن نجوم الهلال

موضوع الاحتراف الخارجي وفشل اطهر فيه برغم تركه لنادي الهلال او الطريقة التى سافر بها او أراد بها ان يترك الهلال لم يتم التركيز عليها كثيرا ، فأمر الاحتراف الخارجي اصبح أزمة بالنسبة للاعبينا

وواحد من الاسباب ان لاعبينا الموهوبين لا يفكرون فيه الا عندما يكبرون عمرا ، وهذه واحدة من المشاكل ، الفرق الأوربية تركز على حكاية الأعمار الصغيرة اولا ، واعتقد ان هذه واحدة من اسباب عدم احتراف مهند الطاهر ، ثم ان الطريقة نفسها بان يذهب اللاعب ويقدم نفسه كلاعب حر من غير نادٍ يجب ان نضع تحتها اكثر من خط ،،

اما بخصوص حديث اطهر عن ابوعاقلة وسليم وكذلك عبدالرؤوف فانه لا يختلف فيه معه احد ،،

ابوعاقلة الان في قمة نضوجه الكروي وبنيته الجسمانية تساعده اكثر ويمكن ان نقول انه وبجانب اطهر الطاهر من افضل نجوم الموسم الكروي،،

سليم يمتاز بيسارية ومواهب عدة ويمكن ان يسير على خطى الغزال ويحتاج لتطوير نفسه واستغلال الفرص المتاحة له قبل ان تفلت منه ،،

عبدالرؤوف هو الاخر في بداية نضجه الكروي مع الهلال والمقياس دائماً بالمشاركة الخارجية والتأثير إيجاباً وتحقيق الألقاب والا فانه لن يكون هناك فرق بينه وبين نجم المريخ التش المتألق محلياً والمتواضع مع فريقه والنتائج الخارجية ،،

نتمنى ان يستفيد اللاعب من كل النصائح والمهم ان يعمل بها ،،

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الحالة

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# يقال ان العصفورة اصطادت حوارا عاصفا بخصوص التسجيلات ويعنى بالبيت الهلالي عندما اعلن عن اسم سيف الدمازين كمرشح لكشوفات الهلال ، فجاء التساؤل او التعجب الدمازين تاني ، على أساس ان هناك واحد في الهلال. صيغة الإجابة تعنى ان هناك معاناة منه تتعلق باصاباته الكثيرة وكذلك جلطاته الاخيرة ،،

هنا ينبرى الفني مفندا ، هذا مهاجم

ويتواصل النقاش ومشكلة عمار الدمازين ، انه لأول مرة يشوفوا مدافع كثير الاصابات في وقت من المفترض ان يكون فيه المدافع شرس مع المهاجمين وان من يصاب المهاجم وليس المدافع ،،،

انتهت الجلسة الاولى الى لا شيء بدليل انه حتى الان لم تحدث مفاوضات مباشرة مع المهاجم بالرغم من رصده فنيا لصالح الهلال ، ويقال ان المريخ التقط القفاز وبادر بمفاوضة السلاطين بخصوص المهاجم المتألق والهداف الخطير سيف الدمازين والذي اختاره الخواجة الفرنسي للمنتخب ،،

# صرف النادي الاهلي القاهري التجديد لظهيره الأيمن احمد فتحي على أساس ان المبلغ الكبير الذي طلبه لا يتناسب وعمره البالغ ٣٥ عاما ،،

اللاعب ربما يتجه لفريق بيراميدز ، والان امام الاهلي خيارات عدة لملء الخانة وكان من بينها لاعب الهلال اطهر الطاهر ،،

طبعا الاحتراف لاطهر الطاهر في فريق كبير مثل الاهلي مهم او اي فريق اخر من الكبار شريطة ان يكون ممثلا في بطولات الكاف والا فان الهلال افضل له بحكم المشاركة الثابتة ويمكن ان يعيد الكرة ويقنع للاحتراف شريطة ان يحافظ على مستواه ويطوره اكثر والاهم ان تكون فترته او التجديد محدودة حتى لا يؤثر عامل السن في العملية مستقبلا ،،،