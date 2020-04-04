شاب سوداني يتاجر بزوجته بمصر ثم يهجرها..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استأنفت محكمة الجريفات وأم دوم برئاسة القاضي فخر الدين عبد العظيم محاكمة شاب يواجه اتهاماً تحت نص المواد 7/8/1 من قانون الاتجار بالبشر لسنة 2014 لخداعه فتاة بالزواج واستئصال كليتها والمتاجرة بها وحددت على ضوء ذلك جلسة 15 أبريل 2020 للسماع إفادات المتحري.

ووفقاً لقضية الاتهام بحسب صحيفة الدار، فإن المتهم تزوج من الضحية وبعد إكمال مراسم الزواج سافر بها إلى دولة جمهورية مصر ومن ثم قام بإدخالها المستشفى والاستيلاء على كليتها وعند عودتهما قام بهجرها وعند تدهور حالتها الصحية أخضعت لفحوصات لتفاجأ الأسرة باستئصال كليتها عليه تم تدوين بلاغ. المادة السابقة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت من البنك المركزي المقالة القادمة لا يفرق بين احد ويصطاد كبار النجوم و المشاهير.. بقلم رمضان احمد السيد كورونا لا يفرق بين احد ويصطاد كبار النجوم و المشاهير.. بقلم رمضان احمد السيد

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