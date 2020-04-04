البارجة التركية تتوقف عن إمداد بورتسودان بالكهرباء

كشفت حكومة ولاية البحر الأحمر عن توقف البارجة التركية التي تمد الولاية بالكهرباء نتيجة تراكم ديون الشركة التركية مالكة البارجة على الحكومة.

وقال والي الولاية المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي في تصريح لمصادر أمس، إن البارجة التركية توقفت على الخدمة تماماً جراء ديونها على الحكومة وأضاف الوالي إن الحكومة الاتحادي التزمت بدفع مبلغ (5) مليون دولار قبل يوم 20 مارس الماضي للشركة التركية وبرمجة متبقي المبلغ إلا أن الحكومة لم تقم بسداد المبلغ المتفق عليه مما أدى لتوقف البارجة منذ أكثر من (36) يوماً.

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وأشار الوالي بحسب صحيفة الجريدة، إلى أن الولاية الآن تعمل بالكهرباء التي تأتي إليها من الخط القومي والتي تبلغ طاقتها (30) ميقاواط إلى جانب المولدات الخاصة.

في غضون ذلك عزا والي البحر الأحمر استقالة بعض الولاة العسكريين لاختلافات في وجهات النظر مع قوى الحرية والتغيير إلى جانب ضعف الإمكانيات والموقف الاقتصادي الحالي الأمر الذي ولد إحساس بعدم اهتمام المركز بالقضايا الرئيسية في الولايات مثل كهرباء بورتسودان ونيالا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)