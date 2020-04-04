اجتماع “الخبز” ينتهي دون اتفاق وإرجاء الإضراب

انتهى اجتماع بين والي الخرطوم ولجنة تسيير المخابز أمس، دون الوصول لنتائج بشأن أزمة المبخز، فيما اتفقت الأطراف على إرجاء إضراب المخابز الذي كان معلناً اليوم السبت إلى الثلاثاء المقبل.

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وقال رئيس لجنة تسيير المخابز عبد الرؤوف مصطفى بحسب صحيفة الصيحة، إن الاجتماع فشل في الوصول لاتفاق بشأن أزمة الخبز، وأشار إلى أن مخرجات الاجتماع تلخصت في الاتفاق على إرجاء الإضراب إلى الثلاثاء لمنح جميع الأطراف فرصة لمناقشة القضايا العالقة للوصول إلى حلول مرضية، وأضاف أن الاجتماع ناقش مشاكل المخابز من ارتفاع التكلفة، وأن الأطراف رأت منحها مزيداً من الوقت لحسم القضايا العالقة.

ونوه عبد الرؤوف إلى أن الاجتماع ناقش مع والي الخرطوم قضية السعر والوزن بعد تحويل ملف الخبز للولاية، وأن الاجتماع أمن على الخروج من الأزمة الراهنة والوصول لحلول مرضية، ولفت إلى أنهم لم يتوصلوا بعد إلى أي اتفاق بشأن رفع الخبز إلى جنيه ونصف وأنهم فوجئوا بهذا الخبر من وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عبد الرؤوف إن هنالك نقصاً وتراجعاً كبيراً لحصص الدقيق في المخابز عقب توقف بعض المطاحن بنسبة (100%)، وتراجع (سين) بنسبة (50%)، وحذر من تداعيات الأمر الذي سيؤدي لتوقف المخابز تدريجياً دون اللجوء لسلاح الإضراب بسبب شح الدقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)