المخابرات العامة تدفع (300) عنصراً لتأمين حصاد القمح

دفع جهاز المخابرات العامة بأكثر من ثلاثمائة عنصر من عناصره المتخصصة في أنشطة الأمن الإقتصادي و الزراعي تحديداً لتأمين عمليات حصاد القمح ، في كل من (الجزيرة ، كسلا ، النيل الأبيض، نهر النيل ، سنار ، الشمالية و مشروع الرهد الزراعي).

و قالت المخابرات، بحسب السوداني إن القوات تهدف للحد من عمليات التهريب و المضاربة في عملية الشراء، فضلاً عن متابعة عمليات النقل و الترحيل و التخزين في المواعين المخصصة، مشيراً إلى أنها ستعمل على حل المشكلات التي قد تطرأ خاصة بشح الوقود و قلة الحاصدات و مواعين التخزين .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)