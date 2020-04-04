الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يبعث برسالة تعازي للشعب السوداني وللأسر والرفاق والزملاء والجيشين الأخضر والأبيض

بعث الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي والقائد العام برسالة تعازي للشعب السوداني وللكوادر الطبية عامة وللجالية ببريطانيا.

نص الرسالة بحسب اليوم التالي التي خطها الفريق أول ركن عبد الفتاح بخط يده مباشرة ولم يتدخل الإعلاميون إصراراً منه على إرسال هذه التعازي.

تعازي من السيد رئيس المجلس السيادي والقائد العام للشعب السوداني وللكوادر الطبية عامة وللجالية ببريطانيا

Advertisements

#عفواً_أبناء_وطني

عذراً منارات الطريق، رسل المحبة والسلام، قناديل العطاء جمال عمر، عادل الطيار، أمجد الحوراني، خطتم بأرواحكم في سفر الوطن الخالد، ارتقيتم قمة التضحية والعطاء والمجد الأبدي ليعلو بكم الوطن وتسمو بكم النفوس، هكذا هم بنو وطني أنموذجاً للإصرار والمواجهة والتحدي.

ننعي هؤلاء الأبطال الأماجد للأمة السودانية وكل قد مضى ليهب لنا الحياة ويبقي فينا الأمل. أمل بناء هذا الوطن السمح المعطاء، تعازينا للشعب السوداني وللأسر والرفاق والزملاء والجيشين الأخضر والأبيض وهما يدافعان كل من خندقه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)