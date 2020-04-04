“نجوم” في مهام جديدة بأمر “الكورونا”.. صحفي كاد يتسبب فى حريق.. ولاعب قمة يدخل “المطبخ” وآخر في “ترتيب الأواني”

قرار حظر التجوال بأمر السلطات بداعي التدابير التي اتخذتها الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع من فيروس “الكورونا” أدى إلى تغيير نمط حياة الكثيرين خاصة نجوم المجتمع بمختلف تخصصاتهم…

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الفنان مبارك البنا أشار إلى أن فترة حظر التجوال قربته من أبنائه بشكل كبير نسبة لانشغالاته الكثيرة بسبب العمل وأصبح ملماً بمشاكلهم الصغيرة التي ظل يعمل على معالجتها، من جانب آخر أكد الفنان مبارك البنا اتقانه للعمل بالمطبخ خاصة (الحلة) مما جعل أبناءه يطالبون بها بشكل يومي.

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الإعلامي محمد عبدالقادر صاحب الزاوية المقروءة (على كل) بالزميلة اليوم التالي كاد أن يتسبب فى حريق المنزل بسبب عمل خبز منزلي، وتعود التفاصيل بحسب محمد عبدالقادر في حديثه لكوكتيل أن فترة الحظر وطدت علاقته بالمطبخ والتلفاز لافتاً إلى أنه حاول عمل خبز منزلي وقام بإشعال الفرن وجلس أمام التلفاز حتى احترق الخبز داخل الفرن ولو لا العناية الإلهية لكان المنزل قد احترق قائلاً : لم أتوقف بسبب فشل أول تجربة وحاولت مرة أخرى ونجحت لكن فشلت فى إعداد دمعة فراخ وحققت النجاح في تحضير وجبة فول مطبوخ.

الإعلامي المعروف أمير سيد أحمد الخليفة قال من مقر إقامته بعاصمة الضباب لندن إن الغربة فرضت عليه دخول المطبخ وأنه يجيد عدد من الأكلات لافتاً إلى أنه استثمر فترة الحظر في تجويد اللغة الإنجليزية والروسية عبر مواقع تعليم اللغات.

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أما الفنان الشاب عصمت بكري فأكد أنه فاشل بالمطبخ لكنه يميل إلى نظافة المنزل ، مشيراً إلى أن فترة الحظر قربته من أبناء الحي بعد انقطاع دام طويلاً بسبب المشغوليات.

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ومن ناحيته قال مذيع قناة النيل الأزرق الفضائية حذيفة عبدالله إنه لا يفقه شيئاً بعمل المنزل سوى ترتيب الأواني عقب غسلها بعد تناول الوجبات.

أما السموأل ميرغني الظهير الأيمن بنادي الهلال فأشار إلى ميوله إلى دخول المطبخ بشكل منتظم لإعداد وجبة الإفطار التي يحرص على أن تكون وجبة غذائية مكتملة بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل يومي داخل المنزل .

لكن محمد الرشيد لاعب وسط المريخ أشار إلى أن كل ما يقوم به داخل المنزل (الونسة) ولا شيء غيرها لافتاً إلى أن شقيقاته حريصات على تلبية كل طلباته.

تقرير: تفاؤل العامري

الخرطوم: (صحيفة السوداني)