"معقمات طبية لهؤلاء".. قرار عاجل من وزراة الطاقة

قررت وزارة الطاقة والتعدين توزيع كمامات ومعقمات لاكثر من مليون شخص من العاملين في قطاع التعدين التقليدي المنتشرين في أربع عشرة ولاية وسبعين سوق للتعدين، وذلك في سياق التدابير الوقائية من مرض كورونا.



وقال مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي عبدالله شم في تصريحات صحفية إن الحملة التي يقف عليها وزير الطاقة والتعدين ووكيل قطاع التعدين بالوزارة ومدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وادارة البيئة والسلامة والمسؤولية المجتمعية ستكون بالتنسيق مع حكومات الولايات والمبادرات الشبابية بمناطق التعدين، وأكد شم أن الحملة تشمل المعدنين الموجودين بالآبار وخطوط الإنتاج.

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