السبت 4 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان وزارة الصحة السودانية، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 10 حالات. وأشارت إلى إطلاق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حملة تبرعات شعبية لمواجهة التحديات التي تواجه السودان تحت شعار القومة للسودان. Advertisements ولفتت الانتباه إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات في محوري رابش بوسليم وعين زارة. ونقلت عن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل حرص الحكومة اليمنية على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على أبرز 4 أحداث في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.