وصول (3) بواخر نفط ومغادرة ناقلتين بعد (21) يوماً في انتظار...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبلغ مصدر مسؤول بهيئة الموانئ البحرية (السوداني ) مغادرة ناقلتي نفط المياه الاقليمية السودانية أمس بعد أن مكثت نحو (21) يوماً في انتظار اكمال اجراءات شراء حمولتها فيما ترابط حالياً ٧ ناقلات في منطقة الانتظار قبالة الموانئ السودانية منها ٣ ناقلات بنزين و ٣ ناقلات جازولين وناقلة غاز طبخ جميعها تنتظر دفعيات وزارة المالية.

وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين، أمس الأول عن وصول (3) بواخر بنزين وباخرتي جازولين إلى ميناء بورتسودان، في انتظار إكمال إجراءاتها.

وأشار رئيس قسم التوزيع بالمؤسسة السودانية للنفط جمال حسن طبقاً لـ(وكالة السودان للأنباء ) إلى دخول باخرة بنزين واحدة إلى المربط وشروعها في التفريغ الذي سيستمر (48) ساعة، على أن تبدأ باخرة الجازولين في التفريغ عقب انتهاء الأولى.

لكن المصدر قال إن ناقلات النفط لا تفرغ حمولاتها إلا بعد دفع قيمتها. وأشار المصدر لوجود ناقلة تفرغ ٣٩ الف طن متري من البنزين ومن المتوقع أن تغادر اليوم، مبيناَ انه لم يحدد بعد الناقلة المقبلة لان إجراءات السداد لم تكتمل بعد زوكشف المصدر ان نظام سداد الحكومة لقيمة شراء المشتقات يتم بتوريد المبلغ في بنك في دولة الإمارات وذلك لظروف الحصار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد.