الخليج 365 :
بات مهاجم المريخ محمد حامد التش هدفاً لعديد الأندية. وبدأ الصراع مبكراً على التش، بعد أن ظهر اللاعب في حملة انتخابية لأحد مرشحي الرئاسة بنادي الهلال.
ووقّع اللاعب مع شركة تسويقية لنقله لأحد الدوريات العربية على غرار الدوري الجزائري والتونسي، فيما أشارت مصادر موثوقة ومقربة من اللاعب أنه يرغب خوض تجربة احترافية في ظل الوضع المتردي في النادي.
يذكر أن شبكة أنصار شبيبة القبائل الجزائري ضغطت على إدارة النادي لكسب خدمات اللاعب عطفاً على المستوى المميز الذي قدمه في بطولة زايد للأندية العربية وظهوره المميز في ذهاب تمهيدي الأبطال أمام الشبيبة.
تجربة الغربال التي تبدو ناجحة قد تغري الأندية الجزائرية لخطب ود اللاعب، سيما وأن مجلس المريخ لم يتحرك لتأمين نجمه الشاب.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على التفاصيل الكاملة.. المريخ في طريقه لفقدان نجم لامع في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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